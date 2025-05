Pedullà avvicina Osimhen alla Juve | I bianconeri e il nigeriano si sono scelti La palla passa al Napoli che rischia di trovarsi davanti a un bivio Accontentarlo o…

Pedullà, giornalista, avvicina Osimhen alla Juve: il Napoli si trova davanti a un bivio. Due le strade da percorrere. Alfredo Pedullà avvicina Victor Osimhen alla Juve. L’attaccante del Napoli, attualmente in prestito al Galatasaray, vuole i bianconeri allo stesso modo in cui i bianconeri vogliono il nigeriano. Rimangono da convincere solo i partenopei, i quali si ritrovano davanti a un bivio descritto nell’editoriale su Sportitalia. PAROLE – « La Juve ha scelto Victor Osimhen, assolutamente ricambiata (quest’ultimo aspetto alla fine può essere completamente decisivo). Osimhen viene accostato alla Juve dallo scorso settembre. Certo, c’è una clausola da 75 milioni che vale per l’estero e non per l’Italia (quindi per la Juve). E se Osi ha scelto bisogna tenere in forte considerazione il suo desiderio all’interno di qualsiasi trattativa. 🔗Leggi su Juventusnews24.com

