Payback dispositivi medici Sanità tavolo MEF su Payback Conflavoro PMI Sanità e Confapi Salute | Strada ancora in salita

Roma, 15 maggio 2025 – In un contesto complesso e segnato da tensioni, si è svolto oggi un incontro cruciale presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze riguardante il payback sui dispositivi medici. Dopo la recente bocciatura del ricorso al TAR del Lazio, le parti istituzionali e i rappresentanti di Confindustria PMI Sanità e Confapi Salute si sono confrontati su una strada ancora in salita.

Roma, 15 maggio 2025 – In un clima che richiederebbe serenità e visione, si è tenuto oggi un nuovo, delicato incontro sul meccanismo del payback sui dispositivi medici, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dopo la recente bocciatura del ricorso al TAR del Lazio, le parti istituzionali

