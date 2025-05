In collegamento con Sky Sport, Andrea Paventi, inviato per contro dell’Inter, ha parlato dei possibili rientri in casa nerazzurra in vista della gara contro la Lazio. RECUPERI – Andrea Paventi, nel suo intervento a Sky Sport, ha parlato del rientro di alcuni giocatori dell’ Inter in vista della partita di domenica sera contro la Lazio. Queste le parole del giornalista inviato dell’Inter: «Sono in via di guarigione tre giocatori. Lautaro Martínez ha svolto un lavoro personalizzato, così come Pavard, Frattesi e Mkhitaryan, ma sul campo. Domani svolgeranno una parte di lavoro individuale e poi un’altra con il gruppo al completo. L’obiettivo di tutti è tornare ad allenarsi completamente con i compagni nel giro di qualche giorno, magari venerdì. Se ciò accadrà, saranno convocabili per la partita contro la Lazio. 🔗Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Paventi: «Inter, tre recuperi entro venerdì! Cautela per Lautaro Martinez»