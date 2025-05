Benjamin Pavard vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Il difensore francese, dopo un lungo stop, torna a correre e punta alla maglia da titolare nella sfida contro il Como. GUARIGIONE – Dopo un periodo di assenza per infortunio, Benjamin Pavard si prepara a tornare in campo con l’Inter. Il difensore francese, fermo dalla partita contro la Roma a causa di una distorsione alla caviglia, ha ripreso ad allenarsi con il gruppo e sarà convocato per la sfida di domenica sera contro la Lazio. Sebbene inizialmente previsto un rientro per la semifinale di Champions League, Pavard ha preso i suoi tempi di recupero senza strafare. Negli ultimi giorni ha dimostrato però progressi significativi durante gli allenamenti. La sua presenza in panchina a San Siro rappresenta un’importante notizia per Simone Inzaghi, soprattutto considerando l’importanza delle rotazioni in queste ultime due settimane. 🔗Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Pavard vede la luce! L’Inter pensa al suo rientro per la Lazio