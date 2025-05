Paura nel Palermitano donna rimane bloccata con l’auto nel sottopasso allagato | salvata dai carabinieri – Video

Paura a Trabia, nel Palermitano, dove una donna è rimasta bloccata con l'auto in un sottopasso allagato dalle piogge. Rifugiatasi sul tetto del veicolo, ha richiesto aiuto al 113. I carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato l'auto quasi sommersa e hanno messo in atto un'operazione di salvataggio. Ecco il video dell'intervento.

Paura a Trabia, nel Palermitano, per una donna rimasta bloccata con l’auto nel sottopasso allagato per le piogge. La donna si è rifugiata sul tetto della vettura e ha chiamato il 113. I carabinieri hanno trovato l’autovettura quasi completamente sommersa dall’acqua. Uno dei due militari, immergendosi nell’acqua, ha messo in sicurezza la donna con l’aiuto di un passante. L'articolo Paura nel Palermitano, donna rimane bloccata con l’auto nel sottopasso allagato: salvata dai carabinieri – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Paura nel Palermitano, donna rimane bloccata con l’auto nel sottopasso allagato: salvata dai carabinieri – Video

Se ne parla anche su altri siti

Maltempo nel Palermitano, donna salvata in un sottopasso allagato

Secondo notizie.tiscali.it: Paura a Trabia, nel Palermitano, per una donna rimasta bloccata con l'auto nel sottopasso allagato per le piogge. La donna si e' rifugiata sul ...

Paura a trabia, palermitano, donna bloccata nell’auto sommersa nel sottopasso allagato

Da gaeta.it: A Trabia, nel palermitano, forti piogge hanno causato l’allagamento di un sottopasso dove una donna è stata salvata dai carabinieri grazie a un intervento tempestivo e alla collaborazione dei cittadin ...

Auto sommersa nel sottopasso allagato da piogge, salvata donna

Come scrive msn.com: Paura a Trabia, nel Palermitano, per una donna rimasta bloccata con l'auto nel sottopasso allagato per le piogge. La donna si è rifugiata sul tetto della vettura e ha chiamato il 113. (ANSA) ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Grugliasco: Donna Sbranata Da Cane Lupo Cecoslovacco

Una donna di 74 anni è morta sbranata in casa sua da quattro cani lupo cecoslovacchi. Venerdì 18 dicembre a Grugliasco, in provincia di Torino, una donna di 74 anni residente in via Boves è stata uccisa in casa da 4 cani lupo cecoslovacchi.