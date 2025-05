Paul in semifinale aspetta Sinner o Ruud per Paolini storica finale

Tommy Paul conquista la semifinale agli Internazionali d'Italia, replicando il successo della scorsa edizione. Nell'emozionante match contro il polacco Hubert Hurkacz, l'americano si impone in due set, 7-6(4) 6-3. Ora attende con ansia il vincitore della sfida tra Jannik Sinner e Casper Ruud per disputare una storica finale.

ROMA (ITALPRESS) – Tommy Paul in semifinale agli Internazionali d'Italia. Il tennista statunitense conferma il risultato della passata edizione e batte in due combattuti set il polacco Hubert Hurkacz: 7-6(4) 6-3 il punteggio in favore dell'americano, che in semifinale aspetta il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Casper Ruud, in programma alle 19.00 sul Campo Centrale. PAOLINI STENDE STEARNS E CONQUISTA LA FINALE. Jasmine Paolini vola in finale agli Internazionali d'Italia. La tennista toscana doma in due set un'ottima Peyton Stearns: 7-5 6-1, in un'ora e 40 minuti di gioco, il punteggio in favore della numero 5 del mondo, che sabato affronterĂ la vincente del match tra la statunitense Coco Gauff (n.3 Wta) e la cinese Qinwen Zheng (n.8 Wta).

Paul in semifinale aspetta Sinner o Ruud, per Paolini storica finale

