Paul elogia Sinner | Il migliore colpisce come nessuno

Tommy Paul ha elogiato Jannik Sinner, definendolo il migliore, in vista della semifinale degli Internazionali d’Italia 2025. Dopo aver dominato Casper Ruud, Sinner si prepara a affrontare il nordamericano, che ha superato Hubert Hurkacz. Le parole di Paul riflettono il rispetto per il talento dell’azzurro, creando attesa per questo emozionante incontro.

Tommy Paul affronterà nella seconda semifinale degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis Jannik Sinner, che ha strapazzato il norvegese Casper Ruud. Dopo la vittoria sul polacco Hubert Hurkacz nei quarti, in conferenza stampa il nordamericano aveva parlato della possibilità di sfidare l’azzurro nel penultimo atto a Roma. Lo statunitense aveva elogiato l’azzurro, al primo torneo dopo la sospensione di tre mesi: “ E’ il n.1 del mondo, il migliore. L’idea di giocare a Roma lo sta caricando, ne sono sicuro. L’ho visto giocare questa settimana e non mi è sembrato affatto arrugginito “. Le qualità dell’azzurro che Paul cercherà di contrastare: “ Anche al suo esordio mi è sembrato molto in forma. E’ un ottimo giocatore e sa giocare un gran tennis nei momenti più importanti. Lui poi colpisce forte, sempre, e dà l’idea di poter generare tanta potenza quasi dal nulla. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Paul elogia Sinner: “Il migliore, colpisce come nessuno”

