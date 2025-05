Patuanelli attacca il governo sul caso Scarpinato | Volete far fuori un magistrato antimafia dalla commissione Antimafia

Nel corso dell'ultima seduta del Senato, Stefano Patuanelli ha lanciato un duro attacco al governo sul caso di Scarpinato, accusando la maggioranza di tentare di escludere un magistrato antimafia dalla commissione competente. I parlamentari M5s hanno inscenato una protesta, esponendo cartelli contro il silenziamento della democrazia e la vigilanza della Rai.

‚ÄúVigilanza Rai imbavagliata‚ÄĚ, ‚ÄúReferendum oscurato‚ÄĚ, ‚Äúdemocrazia silenziata‚ÄĚ. Questi i cartelli che hanno esposto nell‚ÄôAula del Senato i parlamentari M5s a inizio seduta mentre il capogruppo Stefano Patuanelli avvertiva che per la maggioranza ‚Äúla ricreazione √® finita‚ÄĚ. Il senatore ha puntato il dito contro il ministro degli Esteri Tajani ‚Äúche ci ha messo 22 giorni per decidersi a venire a rispondere su Gaza‚ÄĚ e sul centrodestra che ha ‚Äúsilenziato la Commissione di Vigilanza‚ÄĚ, ‚Äúporta in Aula la riforma costituzionale della Giustizia senza che si sia concluso l‚Äôesame in Commissione‚ÄĚ e ‚Äú cerca di far fuori dall‚ÄôAntimafia un magistrato Antimafia ‚ÄĚ perch√© ‚Äúhanno paura‚ÄĚ. Il riferimento √® a Roberto Scarpinato. L'articolo Patuanelli attacca il governo sul caso Scarpinato: ‚ÄúVolete far fuori un magistrato antimafia dalla commissione Antimafia‚ÄĚ proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it ¬© Ilfattoquotidiano.it - Patuanelli attacca il governo sul caso Scarpinato: ‚ÄúVolete far fuori un magistrato antimafia dalla commissione Antimafia‚ÄĚ

Ne parlano su altre fonti

Istat: Patuanelli (M5S), il governo ha condannato il Paese

ansa.it scrive: Il Governo ha distrutto l'impresa e condannato il Paese". Lo ha affermato in una nota il capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli.

Governo Meloni, Patuanelli: Premier racconta Paese immaginario

Come scrive video.sky.it: Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...

Governo, Patuanelli: punto di forza? L'ambiente

Come scrive video.sky.it: Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Commissione Antimafia : 18 impresentabili a comunali 2022

Sono 18 i candidati alle elezioni amministrative di domenica ritenuti " impresentabili " dalla Commissione Antimafia, secondo il codice di autodisciplina del partito e la legge Severino.