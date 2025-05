Pattinaggio artistico a rotelle | Mills-Cortini dominano lo short all’AIS di Trieste

Le coppie d’artistico azzurre dettano legge, come da tradizione. Dominio tricolore all’ Artistic International Series 2025 di Trieste, secondo appuntamento della rassegna itinerante in scena questa settimana al Pala Pikelc di Opicina. In occasione dello short program infatti a imporsi sono stati Micol Mills-Tommaso Cortini, seguiti da altri tre team di connazionali. Ma andiamo con ordine. Il binomio Vice Campione del Mondo, quest’anno chiamato a raccogliere l’eredità di Alice Esposito-Federico Rossi, si è presentato sulla pista friualana in buona condizione, snocciolando una performance in crescendo al di sopra dei 70 punti, inaugurata dalla sequenza di passi, assegnata di livello 1, e dal triplo twist, chiamato di livello base. Dopo una sbavatura nel doppio axel in parallelo, i nostri ragazzi sono saliti di colpi, confezionando prima il sollevamento combinato Venerucci (livello 4) – premiato con un QOE dal +1 al +2 – e, successivamente, il laccio reversed (livello 4). 🔗Leggi su Oasport.it

