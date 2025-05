FOLLONICA Sulla sicurezza stradale preoccupa a Follonica l’impennata di ritiri di patenti. A lanciare l’allarme è l’assessore alla Sicurezza, Giorgio Poggetti. " Si tratta di numeri allarmanti, il rispetto del Codice della Strada è un dovere civico che incide sulla salute pubblica", ha sottolineato l’assessore comunale del Golfo. "Davanti a questi numeri non possiamo restare indifferenti. Il mancato rispetto delle norme stradali non è solo questione di sicurezza, ma anche di responsabilità sociale - dichiara l’assessore alla sicurezza Giorgio Poggetti, commentando i dati rilevati dalla Polizia Municipale di Follonica nel primo quadrimestre del 2025. I numeri parlano chiaro: sono state ritirate 74 patenti tra gennaio e aprile 2025, a fronte delle sole 8 nello stesso periodo del 2024. Un incremento esponenziale che, sebbene in parte legato alle modifiche recenti al Codice della Strada, segnala un preoccupante abbassamento dell’attenzione e del senso civico alla guida". 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Patenti ritirate. Impennata. Passano da 8 a 74