Pasti senza glutine nelle scuole | Diamo le giuste informazioni

Ieri, le scuole sangiorgesi hanno offerto pasti senza glutine, un importante passo verso l’inclusione degli studenti celiaci. Questa iniziativa, voluta dalla società che gestisce la mensa comunale, coincide con la settimana nazionale della celiachia, enfatizzando l'importanza di garantire informazioni e supporto a tutti coloro che devono seguire una dieta senza glutine.

Ieri pasti senza glutine in tutte le scuole sangiorgesi. Un segnale forte e inclusivo quello lanciato dalla società che gestisce la mensa comunale, la quale ha aderito alla settimana nazionale della celiachia. Si tratta di una settimana dedicata alle persone celiache ma non solo, rappresenta infatti un’occasione unica per sensibilizzare un pubblico più ampio su una patologia che nel nostro Paese colpisce oltre l’1% della popolazione. Uno spazio importante è dedicato a "Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menù senza glutine", un’iniziativa che ha previsto la distribuzione di pasti senza glutine per tutti gli studenti nelle scuole dell’infanzia e della primaria. "Prima della legge voluta da noi nel 2005 – spiega Rossella Valmarana, presidente dell’ Associazione italiana celiachia - i bambini celiaci non potevano avere un pasto senza glutine, mi piace ricordarlo perché questo importante diritto compie il suo 20esimo compleanno. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pasti senza glutine nelle scuole: "Diamo le giuste informazioni"

