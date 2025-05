Passeggiata del benessere a Crespina

Unisciti a noi per la passeggiata del benessere a Crespina! Scopri gli splendidi paesaggi della natura mentre pratichi semplici esercizi di ginnastica con Simonetta Tamberi, esperta insegnante di Educazione Fisica. Le attività , ispirate alla ginnastica posturale, favoriscono il relax e la respirazione, rendendo l'evento accessibile a tutti. Preparati a ricaricare corpo e mente!

Passeggiata nella natura e momenti di attività di ginnastica con Simonetta Tamberi, insegnante di Educazione Fisica. Le attività di ginnastica prevedono esercizi molto semplici, abbinati alla respirazione, non intensivi a livello muscolare, che prendono spunto dalla ginnastica posturale e dal. 🔗Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Passeggiata del benessere a Crespina

