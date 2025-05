Passa il Giro d' Italia a Sassuolo il sindaco chiude tutte le scuole medie e superiori

Il Giro d'Italia sta per attraversare Sassuolo, con la tappa numero 12 che partirà dal centro storico di Modena. In vista dell'importante evento, il sindaco ha deciso di chiudere temporaneamente tutte le scuole medie e superiori per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico. Un’occasione speciale per il distretto ceramico!

Arriva il Giro d'Italia nel modenese. La tappa numero 12 della corsa rosa partirà dal centro storico di Modena nella mattina di giovedì 22 maggio interesserà anche il distretto ceramico, prima di sconfinare nel Reggiano in direzione di Parma. Alla luce del transito della corsa, il sindaco di. 🔗Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Passa il Giro d'Italia, a Sassuolo il sindaco chiude tutte le scuole medie e superiori

Altre fonti ne stanno dando notizia

Dove passa domani il Giro d’Italia, tappa Castel di Sangro-Tagliacozzo: Comuni, Province e Regioni attraversate

Segnala oasport.it: Si svolgerà interamente in Abruzzo la settima tappa dell'edizione numero 108 del Giro d'Italia di ciclismo su strada, in programma venerdì 16 maggio 2025, ...

Sabato passa il Giro d’Italia. Le scuole chiudono in anticipo

Secondo msn.com: Stop alle lezioni alle 11. In viale De Gasperi ci sarà la ’Carovana pubblicitaria’. Ecco i dettagli della tappa ...

Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Potenza-Napoli: orari TV, percorso e favoriti

fanpage.it scrive: Sesta tappa del Giro d'Italia, da Potenza a Napoli, lunghissima: 227 chilometri, con un inizio nervoso e fino a metà percorso un tracciato ondulato (due ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

51 WORLDWIDE GAMES: in giro per il mondo stando comodamente a casa

Dalla Cina all’Africa, passando per l’Europa e l’America, fino ad approdare in Giappone, senza nemmeno muoversi da casa.