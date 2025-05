Partinico Cannella Csa-Cisal | Lombardo nuovo presidente Rsu al Comune

Aldo Lombardo, eletto con la lista Csa-Cisal, è il nuovo presidente della Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) del comune di Partinico. Con lui, Francesco Calagna come vicepresidente e Girolamo Soresi come segretario, la nuova squadra si propone di affrontare le sfide del territorio con impegno e determinazione. Non possiamo che esserne soddisfatti.

