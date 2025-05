Partenio-Lombardi Nargi | Approvata la variazione di bilancio

La giunta comunale di Avellino, sotto la guida del sindaco Laura Nargi, ha approvato una variazione di bilancio di due milioni di euro. Questi fondi, provenienti dai finanziamenti regionali del governatore Vincenzo De Luca, saranno destinati all’adeguamento dello stadio Partenio-Lombardi, un passo significativo per il miglioramento delle infrastrutture sportive locali.

Tempo di lettura: 2 minuti La giunta comunale guidata dal sindaco Laura Nargi ha approvato questa mattina una variazione di bilancio da due milioni di euro, rendendo così disponibili i fondi regionali stanziati dal governatore Vincenzo De Luca per l’adeguamento dello stadio Partenio-Lombardi. Contestualmente è stato dato il via libera al piano di fattibilitĂ tecnico-economica degli interventi. Gli uffici, che hanno giĂ redatto il progetto esecutivo, potranno ora avviare le gare per i lavori, procedendo con affidamenti a ditte specializzate tramite procedure negoziate. Tra le opere prioritarie, la realizzazione del nuovo manto in erba sintetica. “Abbiamo appena concluso una giunta durante la quale abbiamo approvato la variazione di bilancio relativa allo stadio e il progetto esecutivo definitivo per l’adeguamento del Partenio-Lombardi alla Serie B” – afferma la fascia tricolore a margine della Giro D’Italia che in giornata ha accarezzato il capoluogo. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Partenio-Lombardi, Nargi: “Approvata la variazione di bilancio”

Approfondimenti da altre fonti

Stadio Partenio, il Comune accelera: approvati in Giunta progetto esecutivo e variazione di bilancio

Da irpinianews.it: “Abbiamo appena concluso una riunione della Giunta comunale in cui abbiamo approvato la variazione di bilancio sullo Stadio “Partenio” e il progetto esecutivo definitivo dell’adeguamento per la Serie ...

Nargi, urgenza Partenio: poi la verifica politica

Lo riporta ilmattino.it: Laura Nargi pronta a rispolverare il manuale Cencelli per riequilibrare la giunta. Un passaggio che non avverrà nell'immediato ma che, come la stessa sindaca ha lasciato intendere ...

Festa biancoverde allo Stadio "Partenio-Lombardi": sinergia tra Comune e società per l'adeguamento alla Serie B

Secondo today.it: Questa mattina, a Palazzo di Governo si è riunito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per disporre le attività di prevenzione e controllo del territorio da parte delle Forze dell’Ordine ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Federica Nargi a 33 anni: Capisci di stare invecchiando quando…

Il fluire del tempo imprime il suo sigillo, lasciando tracce nel cuore e sulla pelle. La chiave per raggiungere la vera felicitĂ consiste nell'accogliere con serenitĂ l'avanzare dell'etĂ , nell'amare se stessi e nell'apprendere l'arte di lasciare andare il tempo, condita magari con un tocco di autoironia.