Tempo di lettura: 2 minuti La giunta comunale guidata dal sindaco Laura Nargi ha approvato questa mattina una variazione di bilancio da due milioni di euro, rendendo così disponibili i fondi regionali stanziati dal governatore Vincenzo De Luca per l’adeguamento dello stadio Partenio-Lombardi. Contestualmente è stato dato il via libera al piano di fattibilità tecnico-economica degli interventi. Gli uffici, che hanno già redatto il progetto esecutivo, potranno ora avviare le gare per i lavori, procedendo con affidamenti a ditte specializzate tramite procedure negoziate. Tra le opere prioritarie, la realizzazione del nuovo manto in erba sintetica. “Abbiamo appena concluso una giunta durante la quale abbiamo approvato la variazione di bilancio relativa allo stadio e il progetto esecutivo definitivo per l’adeguamento del Partenio-Lombardi alla Serie B” – afferma la fascia tricolore a margine della Giro D’Italia che in giornata ha accarezzato il capoluogo. 🔗Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Partenio-Lombardi, l’annuncio di Nargi: “Approvato la variazione di bilancio”