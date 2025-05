Partecipazione lavoratori via libera alla legge | la fine dell’era dei conflitti

Finalmente la partecipazione dei lavoratori è legge. Per lunghi decenni, nonostante il dettato costituzionale, è stata impedita dalla opposizione congiunta del sindacato ideologizzato e dell’associazionismo imprenditoriale. Sarà solo nel 2010 che il governo arriverà a proporre alle parti sociali un "codice della partecipazione ai risultati d’impresa " contenente gli atti normativi e le buone pratiche negoziali, chiedendo loro un "avviso comune" da tradurre in una legge promozionale. Non ci provarono nemmeno. Successivamente, nel 2018 la commissione lavoro del Senato sembrò prossima alla approvazione di un testo "unificato" ma le stesse pressioni agirono per impedirne la prosecuzione. Più recentemente, la Cisl di Luigi Sbarra e ora di Daniela Fumarola ha depositato un testo di iniziativa popolare raccogliendo subito il sostegno della maggioranza parlamentare e della stessa presidente del consiglio. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Partecipazione lavoratori, via libera alla legge: la fine dell’era dei conflitti

