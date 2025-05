Parolin frena Leone XIV | Viaggio a Kiev? Troppo presto

Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, esprime riserve sul viaggio a Kiev di Papa Leone XIV, sottolineando che è ancora prematuro. Nonostante l’impegno del Papa per la pace, la situazione attuale in Ucraina richiede prudenza, un tema affrontato in un recente convegno alla Pontificia Università Gregoriana dedicato al nuovo Papa.

Troppo presto per un viaggio a Kiev. Nonostante Papa Leone XIV sia e sarà un uomo di pace, è ancora prematuro andare in Ucraina. A dirlo è il cardinale Pietro Parolin, confermato Segretario di Stato della Santa Sede, alla fine di un convegno alla pontificia università Gregoriana sul nuovo Papa. Incalzato dai giornalisti, Parolin ha commentato anche la sua mancata elezione al soglio pontificio: "Scampato pericolo? Lascio fare al Signore", ha detto tagliando corto. E ancora, tornando su che papa sarà Prevost: "Mi pare che già i primi commenti e le reazioni sono molto positivi, lui si è presentato in una maniera molto serena, è un uomo di pace che vuole la pace e che costruirà la pace proprio attraverso questi ponti che ha richiamato fin dalle prime parole". Da qui i dubbi sulla la possibile visita di Leone XIV a Kiev, auspicata invece dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel colloquio telefonico intercorso tra i due leader. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Parolin frena Leone XIV: "Viaggio a Kiev? Troppo presto"

Se ne parla anche su altri siti

La diplomazia di Leone XIV: “I nemici si guardino in faccia. Il Vaticano è a disposizione”

Segnala ilsecoloxix.it: Il Papa incontra le Chiese orientali e mette in campo la sua personale mediazione per la pace. Parolin conferma che il primo viaggio del Pontefice sarà a ...

Pietro Parolin rompe il silenzio sul Conclave: «Scampato pericolo? Lasciamo fare a Dio. Papa Leone a Kiev? Penso sia prematuro»

msn.com scrive: Papa Leone XIV è un uomo di pace. Il cardinale Pietro Parolin, 70 anni e confermato (al momento) Segretario di Stato vaticano, non ha dubbi: «Mi pare che già i primi commenti e ...

Parolin, la verità sul Conclave e il “dubbio” sul primo viaggio di Papa Leone XIV

Riporta msn.com: Era dato tra i favoriti per diventare nuovo Papa ma così non è stato: Pietro Parolin ha parlato del Conclave e dell'elezione di Leone XIV.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Rissa Caserta : Il 18enne Gennaro Leone muore accoltellato

Un ragazzo di 18 anni, accoltellato nella zona della movida Casertana, è morto dopo essere stato trasferito in ospedale.