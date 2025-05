Parma vs Napoli | le probabili formazioni

Parma e Napoli si affrontano nella trentasettesima giornata di Serie A 2024/2025, in una sfida cruciale per entrambe le squadre. Gli emiliani cercano la certezza della salvezza, mentre i partenopei, in lotta per il titolo, devono mantenere il vantaggio sull’Inter. Ecco le probabili formazioni per un match che promette emozioni e tensioni.

Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie A 20242025. Gli emiliani devono ancora conquistare la salvezza che sembrava cosa fatta, mentre i partenopei non possono sbagliare più nulla avendo solo un punto di vantaggio sull'Inter a centottanta minuti dal possibile titolo. Parma vs Napoli si giocherà domenica 18 maggio 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Tardini. PARMA VS NAPOLI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani sono ancora in lotta per la salvezza, e la sconfitta subita ad Empoli nell'ultima giornata di campionato li ha lasciati a 32 punti, a +4 sulla zona retrocessione. La squadra di Chivu sta attraversando un momento complicato, con una sola vittoria nelle ultime 10 giornate, e dunque non può permettersi altri passi falsi. Fare punti contro il Napoli significherebbe giocarsi tutti negli ultimi 90 minuti.

