Parma-Napoli Stramaccioni | Conosco bene Chivu ha queste qualità da allenatore Da giocatore mi disse una cosa importante Ha già fermato l’Inter quindi…

Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri. Con la sua esperienza e conoscenza del calcio, Stramaccioni sottolinea le qualità di Chivu e l'importanza di questa partita, che potrebbe rivelarsi decisiva per il destino del campionato.

Le parole di Andrea Stramaccioni, allenatore, sulla prossima sfida tra Parma-Napoli di Serie A che potrebbe decidere lo scudetto La corsa scudetto del Napoli passa da Parma. Una squadra che Andrea Stramaccioni, allenatore oggi talent tv, conosce bene e che presenta a La Gazzetta dello Sport, anche per la sua frequentazione all'Inter del Chivu giocatore, .

