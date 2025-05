Parma-Napoli, scontro totale"> È il momento della verità . A due giornate dalla fine del campionato, il Napoli si ritrova in corsa per lo scudetto nonostante mesi vissuti al limite, tra infortuni, cessioni dolorose e un mercato di riparazione che ha lasciato l’amaro in bocca. Ma se il sogno tricolore è ancora vivo, il merito è della resilienza. È con questa parola che Marco Azzi, su la Repubblica Napoli, sintetizza la stagione degli azzurri: un’annata «di emergenza totale», in cui Antonio Conte ha dovuto spremere ogni risorsa del suo gruppo. Una squadra costruita sull’emergenza L’infortunio ricorrente di Alessandro Buongiorno, l’uso forzato e prolungato di Juan Jesus, ormai logorato, e il sacrificio di Lobotka, che ha messo a rischio la caviglia pur di esserci contro il Genoa, sono solo alcuni esempi di un Napoli che ha saputo resistere a tutto. 🔗Leggi su Napolipiu.com

