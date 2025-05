Parma – Napoli il doppio ex avvisa Conte | è successo in diretta

Parma e Napoli si preparano a un incontro cruciale, ma un ex giocatore lancia un avvertimento a Conte. Dopo la vittoria contro il Lecce, il Napoli ha sfiorato il ko, chiudendo in parità 2-2 contro il Genoa. Domenica sera, la squadra di Spalletti dovrà dimostrare di aver superato le incertezze recenti per mantenere vive le ambizioni.

Per la gara di domenica tra Parma e Napoli, di fatto, bisogna segnalare un avviso importante per Antonio Conte. Dopo la vittoria contro il Lecce, di fatto, il Napoli ha compiuto un mezzo passo falso. Domenica sera, infatti, gli azzurri non sono andati oltre il 2-2 contro il Genoa di Vieira. Con questo pareggio, vista anche la vittoria dell'Inter sul Torino, il Napoli ha adesso solo un punto di vantaggio sulla squadra di Simone Inzaghi. Il team partenopeo è ora attesa dalla gara di domenica prossima allo Stadio Tardini contro il Parma. Proprio per questa gara, nel frattempo, un doppio ex ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti. Cristiano Lucarelli: "Parma-Napoli? Per gli azzurri non sarà semplice". Cristiano Lucarelli, esattamente ai microfoni ufficiali di 'Radio Napoli Centrale', ha infatti parlato così: "Il Napoli ha bisogno di vincere sia con il Parma che con il Cagliari per vincere lo scudetto.

Gli azzurri ci provano, ma trovano sempre un Suzuki attento: il portiere giapponese si fa sentire in uscita e tra i pali non commette errori, esibendosi al 41' nell'intervento più complicato per neutralizzare la conclusione - ovviamente - di Kvaratskhelia.