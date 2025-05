Parma-Napoli | dove vederla orario e probabili formazioni

Al Tardini di Parma si prepara una sfida entusiasmante per la 37ª giornata di Serie A: Parma contro Napoli. Scopriamo insieme le ultime novità sulle formazioni, l'orario del match e dove poter seguire la partita in diretta. Resta aggiornato per non perdere neanche un momento di questo importante incontro!

Al Tardini andrà in scena la sfida di Serie A Parma-Napoli: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Tardini di Parma si giocherà la gara valevole per la 37ª giornata di Serie A tra Parma-Napoli. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni PARMA . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Parma-Napoli: dove vederla, orario e probabili formazioni

Altre fonti ne stanno dando notizia

Parma-Napoli (Serie A): orario, dove vederla in TV, probabili formazioni e pronostico

Lo riporta msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Parma-Napoli, dove vedere il match in tv e streaming: orario, probabili formazioni, ultime notizie

Da msn.com: Ultimi 180’ da vivere col cuore in gola. Il Napoli impatta sul 2-2 in casa col Genoa, spreca il jolly scudetto ma resta sempre lí in vetta ...

Serie A, Parma-Napoli: data, orario, dove vederla in streaming e diretta TV

Riporta msn.com: Gli azzurri ritornano in campo nella penultima giornata di campionato. Tutte le informazioni su dove vedere Parma-Napoli in tv e streaming.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli-Parma 2-1 - gol di Lukaku e Anguissa: rimonta al fotofinish

Gli azzurri ci provano, ma trovano sempre un Suzuki attento: il portiere giapponese si fa sentire in uscita e tra i pali non commette errori, esibendosi al 41' nell'intervento più complicato per neutralizzare la conclusione - ovviamente - di Kvaratskhelia.