Parma è la provincia in cui costa meno assicurare l' auto | in media 516 euro

Parma si conferma come la provincia più conveniente per assicurare l'auto in Emilia-Romagna, con una spesa media di 516 euro. Secondo l'Osservatorio RC auto di Facile.it e Assicurazione.it, la regione mostra anche una riduzione significativa dei costi, posizionandosi come quarta in Italia per il calo delle tariffe assicurative.

La provincia di Parma è quella in cui, in Emilia-Romagna, costa meno assicurare l'auto. In media, infatti, si spendono 516, 59. A dirlo è l'Osservatorio RC auto Facile.it - Assicurazione.it, secondo cui l'Emilia-Romagna è risultata essere la quarta area italiana con la riduzione più significativa.

Un borgo in provincia di Parma dove trascorrere un weekend memorabile

borghi più belli di Parma borghi più belli d'Italia borgo in provincia di Parma weekend in un borgo in provincia di Parma

Provincia di Parma: concorsi per istruttori e funzionari tecnici

La Provincia di Parma ha indetto concorsi per istruttori ... alla verifica delle conoscenze richieste al profilo per cui si concorre, come riportato nei bandi. La presente selezione pubblica ...

Terremoto in provincia di Parma, ancora scosse nella notte

(Adnkronos) - Continua lo sciame sismico in provincia di Parma. Nella notte si sono registrate altre scosse di terremoto fino a una magnitudo 2.