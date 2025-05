Sfida delicata contro il Napoli: il tecnico dei ducali prepara le mosse, a partire dal cambio obbligato in difesa. Tutto pronto per la sfida ad alta tensione di domenica sera dello Stadio Tardini tra Parma e Napoli. I ducali, guidati da Cristian Chivu, affronteranno la formazione partenopea in una gara cruciale per entrambe le compagini. Il tecnico rumeno, nonostante l’assenza di un titolarissimo, fermato per squalifica, ritroverà due pedine fondamentali. Parma, Chivu perde Valenti: le scelte in difesa per battere il Napoli. Contro il Napoli mancherà Lautaro Valenti, squalificato. Chivu pensa di affidarsi a Botond Balogh per completare la linea difensiva e contenere le sortite offensive dei partenopei. Parma, Chivu perde Valenti: le scelte in difesa per battere il Napoli (Ansa Foto) – spazionapoli. 🔗Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Parma, due recuperi per il Napoli: Chivu gongola