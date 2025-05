Parla Mancini | "Per la Sampdoria ci sarò sempre Manfredi? Non l'ho sentito"

Roberto Mancini, ex bandiera della Sampdoria e attuale consigliere del club, esprime il suo eterno legame con la squadra dopo la retrocessione in Serie C. "Per la Sampdoria ci sarò sempre", afferma, mentre svela di non aver ancora sentito il presidente Manfredi. L'ex ct della Nazionale si prepara a sostenere la rinascita della storica società blucerchiata.

Dopo la retrocessione in Serie C, la Sampdoria prova a raccogliere i pezzi. A parlare è Roberto Mancini, consigliere del club ed ex bandiera. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Parla Mancini: "Per la Sampdoria ci sarò sempre. Manfredi? Non l'ho sentito"

Scrive calciomercato.com: Dopo la retrocessione in Serie C, la Sampdoria prova a raccogliere i pezzi. A parlare è Roberto Mancini, consigliere del club ed ex bandiera blucerchiata, che ha.

