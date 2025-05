Parla Baldanzi | Alla Roma mi sento migliorato Ranieri? È stato bravissimo

Baldanzi esprime la sua crescita alla Roma, elogiando il lavoro di Ranieri. Dopo la sconfitta con l’Atalanta, le speranze per la Champions si sono affievolite, ma l’obiettivo rimane. Con solo due giornate rimaste, la squadra deve inseguire un en-plein e sperare in passi falsi di Juventus e Lazio per mantenere vivo il sogno.

Altro giro altra corsa per la Roma, che dopo il ko contro l’Atalanta vede un po’ più lontano il sogno Champions, ma smettere di crederci è vietato. Un punto da recuperare su Juventus e Lazio a due giornate dalla fine, e va da se dunque che serve l’en-plein cin conseguenti passi falsi di Vecchia Signora e biancocelesti. Si parte dal Milan, squadra più che mai ferita da una finale di Coppa Italia persa, contro il Bologna, che rende ancora più amara la stagione. Domani parlerà Ranieri, ma ne frattempo lo ha fatto Tommaso Baldanzi a Futbol Emotions, toccando vari temi. Gli elogi a Sir Claudio sono doverosi: “Lo vedete dai risultati, ma anche come persona è stato un allenatore davvero molto importante per noi, perché abbiamo vissuto un momento davvero molto difficile, e ci serviva quel cambio che forse, in una piazza così, solo lui poteva darci conoscendo tutto. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Parla Baldanzi: “Alla Roma mi sento migliorato, Ranieri? È stato bravissimo”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Baldanzi: "Ranieri è stato bravissimo. Il mio ruolo? Bello coesistere con Dybala e Soulé"

Come scrive ilromanista.eu: L'attaccante giallorosso ha parlato nel corso di un'intervista a Futbol Emotion: "Mi sento migliorato, ho lavorato tanto su me stesso" ...

Roma, Baldanzi: "Non mi sento un vice Dybala. Senza di lui tutti dobbiamo dare di più"

Si legge su m.tuttomercatoweb.com: Ai microfoni de Il Tempo, il trequartista della Roma Tommaso Baldanzi ha parlato della ... insieme un totale di 51 presenze con 2 gol all'attivo. "Non mi sento un vice Dybala, mi sento Baldanzi e ogni ...

Baldanzi: "Non mi sento un vice Dybala"

Riporta fantacalcio.it: Tommaso Baldanzi non ci sta. Il centrocampista della Roma, in un'intervista al Tempo che uscirà domani ... Le parole di Baldanzi Le parole di Baldanzi: "Non mi sento un vice Dybala, mi sento Baldanzi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ultras e criminalità - Roma come Milano? Parla l'investigatore

I fatti di Milano sono eclatanti. La collusione fra le curve di Milan e Inter e la 'Ndrangheta emerge con estrema chiarezza.