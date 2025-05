parg chi è il cantante dell armenia all eurovision 2025

Il viaggio verso l’ Eurovision Song Contest di PARG inizia il 16 febbraio 2025, quando vince il Depi Evratesil, la selezione nazionale armena per l’Eurovision, con il brano Survivor. La canzone è un inno carismatico alla resilienza e alla forza interiore in una storia incentrata su chi affronta le difficoltà della vita con determinazione e coraggio. Chi è PARG. Pargev Vardanyan, in arte PARG, è un artista originario di un piccolo villaggio sulle rive del lago Sevan, in Armenia. Durante l’adolescenza, si è trasferito con la famiglia a Volgograd, in Russia, dove ha studiato arti teatrali all’Istituto Statale di Teatro e Cinema. In quegli anni, ha co-fondato la band The Edge Chronicles, con la quale ha girato tra Armenia, Russia, Georgia e Ucraina. Nel 2022, è tornato in Armenia e ha iniziato la sua carriera da solista. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

