Parco Milcovich si rinnova | altri cinque anni per il progetto di rigenerazione urbana

Il Parco Milcovich di Padova si prepara a un ulteriore capitolo di trasformazione. Il Comune ha rinnovato per altri cinque anni la concessione all'Associazione Il Coccodrillo, permettendo di proseguire il progetto di rigenerazione urbana avviato. Questa collaborazione mira a consolidare un modello innovativo di gestione e valorizzazione degli spazi verdi cittadini fino al 2030.

Il Comune di Padova ha ufficialmente approvato il rinnovo della concessione per la gestione del Parco Milcovich all’Associazione Il Coccodrillo. Dopo i primi cinque anni di attività , l’ente continuerà il lavoro avviato fino al 2030, rafforzando un modello innovativo di rigenerazione urbana. 🔗Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Parco Milcovich si rinnova: altri cinque anni per il progetto di rigenerazione urbana

