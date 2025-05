Parco Leonardo i piccoli studenti di via Varsavia incontrano Luca Tebaldi

Fiumicino, 15 maggio 2025 – Nella mattinata di mercoledì 14 maggio 2025, gli alunni delle classi quarta F e quarta G della scuola primaria G.B. Grassi – plesso “Via Varsavia”, sono stati protagonisti di un incontro davvero speciale presso la libreria Mondadori del centro commerciale “Da Vinci”. Ospite d’onore lo scrittore Luca Tebaldi, autore di numerosi libri di narrativa per bambini dai 9 anni appassionati di misteri e avventure. L’evento ha avuto come obiettivo quello di avvicinare i bambini al mondo della lettura. I giovani studenti, entusiasti e curiosi, hanno avuto l’opportunità di ascoltare un racconto ricco di misteri e avventure e di risolvere un giallo come dei veri detective. Hanno poi posto numerose domande, alcune delle quali sorprendentemente profonde e originali. Luca Tebaldi ha raccontato ai bambini come nasce un’idea per una storia, il processo creativo che c’è dietro alla scrittura di un libro. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it