A Roma c’è stato un primo incontro conoscitivo con l’amministratore delegato di Rfi Aldo Isi. Nell’incontro, a cui hanno partecipato il governatore Giani, la sindaca Funaro e gli assessori Giorgio (Mobilità), Biti (Urbanistica) insieme ai tecnici del Comune, si è parlato del Passante di Firenze e delle opere correlate e abbiamo deciso che saranno convocati dei tavoli tecnici nei quali affronteremo le questioni che riguardano la città. Quelle opere correlate a cui Palazzo Vecchio fa riferimento non riguardano soltanto il People Mover, ma anche la necessità di creare parcheggi scambiatori e di ripensare l’area ex Macelli. Perché, come detto a più riprese dal governatore Eugenio Giani, se l’ Alta Velocità "cambierà identità alla città, migliorando la vita dei pendolari, dei fiorentini e del trasporto regionale ", questa necessita anche di un pacchetto di interventi accessori. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parcheggi, ora si tratta. Circondaria: mille posti. Ipotesi sport ai Macelli