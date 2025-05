paralizzato dopo un incidente motociclista individuato confessa ma ora sta combattendo in ucraina

Rimane paralizzato dopo un incidente stradale dove chi lo aveva mandato fuori strada non si era fermato a prestargli soccorso ma aveva tirato dritto per la sua strada. A sette mesi dall’incidente, che ha costretto un 29enne a vivere per sempre sulla sedia a rotelle, la vittima ha ricevuto una lettera anonima dove chi scriveva si era presentata come una donna e lo informava che a causare il sinistro stradale era stato un 35enne di nazionalità ucraina. Il 29enne ha sporto denuncia e i carabinieri hanno rintracciato il motociclista, residente a Jesi, che è finito a processo per lesioni stradali gravissime e fuga. L’imputato, che nel frattempo è diventato un soldato che ha combattuto per il suo paese dopo lo scoppio della guerra in Ucraina (febbraio 2022), stando alle accuse ha ammesso i fatti e ieri è stato condannato a otto mesi di reclusione in abbreviato, dalla giudice Maria Elena Cola, più al pagamento di una provvisionale di 10mila euro come risarcimento danni al 29enne in attesa che si quantifichi un risarcimento in una eventuale causa civile. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

