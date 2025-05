Paragon lo spyware potrebbe aver intercettato anche le email di don Mattia Ferrari dirette a papa Francesco

L'emergere di nuove informazioni suggerisce che lo spyware Paragon potrebbe aver intercettato le comunicazioni di Don Mattia Ferrari con Papa Francesco. Nel frattempo, la commissione Libe del Parlamento europeo ha ascoltato un ricercatore che ha condotto analisi forensi, affermando che i casi finora noti rappresentano solo "la punta dell'iceberg" di una sorveglianza piĂą vasta.

Mentre emergono nuovi dettagli sul sistema di sorveglianza israeliano, la commissione Libe del Parlamento europeo ha ascoltato il ricercatore che ha condotto le analisi forensi sui dispositivi delle vittime, il quale ha definito i casi emersi finora "solo la punta dell'iceberg"

Il 16 settembre 2022, la Commissione Europea ha presentato la proposta di legge denominata " European Media Freedom Act " ( EMFA ), volta a tutelare la libertĂ di stampa attraverso una serie di misure.