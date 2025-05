La lista degli appuntamenti garantirebbe lavoro e incassi per i prossimi mesi, ma Andrea Losacco e il socio Marco Curcio sono stati costretti a chiudere il loro salone in viale Affori 1, dopo aver già rinunciato a un piano di espansione. Il motivo? Non la carenza di clienti ma di personale, in questo caso parrucchieri. Una vicenda paradossale, che dipinge la lunga crisi di un settore, vissuta dalla MC2, società fondata nel 2008. Losacco, come è maturata la decisione di chiudere? "Nel 2015 abbiamo trasferito la nostra attività in uno spazio più grande, sempre in viale Affori, con 12 postazioni. Poi abbiamo aperto un altro salone in corso Concordia. La nostra strategia prevedeva una terza attività a Citylife, ma abbiamo dovuto rinunciare perché non trovavamo personale. Anche in corso Concordia non riuscivamo a tenere aperto per più di tre giorni perché eravamo sottostaffati. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Paradosso parrucchieri: "Tanti clienti, zero staff. Chiudiamo ad Affori"