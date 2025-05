Papà mi serve un telefono nuovo ma è un raggiro | truffa da mille euro a un anziano

Un anziano di 76 anni, residente a Riva del Po, è caduto vittima di una truffa da mille euro, credendo di assistere la figlia in difficoltà. Un malintenzionato si è dunque spacciato per lei, inviando messaggi in cui chiedeva urgentemente un nuovo telefono. Una storia che evidenzia il potere dei raggiri nei confronti delle persone vulnerabili.

