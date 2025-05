Papa Leone XIV una settimana fa la fumata bianca I primi passi

Una settimana fa, il mondo ha assistito alla fumata bianca che ha annunciato l'elezione di Papa Leone XIV. Sin dal suo primo discorso in Piazza San Pietro, il nuovo pontefice ha dimostrato un forte impegno per la pace, sottolineando l'importanza di costruire ponti tra le diverse comunità . Servizio di Paolo Fucili.

L'impegno di Leone XIV per costruire ponti per la pace fin dal primo discorso, una settimana fa, dopo la fumata bianca in Piazza San Pietro.

Leone XIV, l'elezione del Papa… una settimana dopo

La diretta de ilfaroonline.it analizza le reazioni internazionali dopo l'elezione del primo Papa americano, Leone XIV.

Ecco la prima nomina di Papa Leone XIV

A una settimana dalla sua elezione, Papa Leone XIV ha ufficializzato la sua prima nomina: riguarda la Chiesa del Perù.

Leone XIV, una settimana fa la fumata bianca. Udienza ai Fratelli scuole cristiane

Ha parlato di giovani e di educazione Papa Leone XIV oggi nell'udienza ai Fratelli delle scuole cristiane.

