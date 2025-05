Papa Leone XIV tra la pace in Ucraina e Medioriente e l' incontro con Sinner

Papa Leone XIV si fa portavoce di speranza e unità, accogliendo con gioia i partecipanti al Giubileo delle Chiese orientali. Nonostante la sofferenza causata da conflitti in Ucraina e Medio Oriente, la luce della fede e della solidarietà brilla. L'incontro con Sinner è un momento di celebrazione, mentre il Papa rinnova il suo appello per la pace.

Sorridenti e felici di incontrare il papa, nonostante la sofferenza per la guerra. Sono arrivati da Ucraina, Libano, Medioriente, sono i partecipanti al Giubileo delle Chiese orientali che in aula paolo vi sono stati ricevuti da Leone XIV. Papa Prevost prega per la pace, ancora una volta, e rilancia l'invito della Santa Sede al negoziato, sulle orme di Francesco che più volte si era offerto come mediatore. Con Sinner, prima dell'udienza, un incontro speciale: Leone XIV è un appassionato di tennis. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Papa Leone XIV tra la pace in Ucraina e Medioriente e l'incontro con Sinner

Su questo argomento da altre fonti

Papa Leone, mossa per la pace: "Santa sede a disposizione perché i nemici si guardino negli occhi"

Come scrive iltempo.it: Le sue prime parole dal balcone della Basilica di Piazza San Pietro sono state "che la pace sia con tutti voi". Ma l'impegno di papa ...

Papa Leone XIV: “Vaticano a disposizione perché i nemici si guardino negli occhi. Pace non è sopraffazione”

Si legge su tpi.it: “La pace di Cristo – specifica – non è il silenzio tombale dopo il conflitto, non è il risultato della sopraffazione, ma è un dono che guarda alle persone e ne riattiva la vita. Preghiamo per questa ...

'Negoziamo per la pace', Leone XIV offre il Vaticano

Come scrive ansa.it: 'I popoli vogliono la pace e io, col cuore in mano, dico ai responsabili dei popoli: incontriamoci, dialoghiamo, negoziamo' (ANSA) ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Papa Francesco : Con la pandemia ci sono più poveri

La povertà è il risultato di un sistema "senza scrupoli". Lo ha affermato Papa Francesco in occasione della "Giornata dei poveri ".