Papa Leone XIV | Pronto a ogni sforzo per la pace

Papa Leone XIV, con fermezza e determinazione, ha rinnovato il suo impegno per la pace durante l'udienza giubilare con i fedeli delle Chiese Orientali. Il suo messaggio, radicato nella sofferenza della guerra, ricorda che "la pace di Cristo non è il silenzio, ma l’amore che si fa azione", invitando tutti a impegnarsi per un futuro migliore.

La pace a ogni costo. Questo il messaggio lanciato da Papa Leone XIV nel corso dell’ udienza giubilare ai fedeli delle Chiese Orientali. Un messaggio in continuità con l’inizio del Pontificato, inciso nell’incontro con chi vive da vicino il dramma della guerra. “La pace di Cristo non è il silenzio tombale dopo il conflitto, non è il risultato della sopraffazione, ma è un dono che guarda alle persone e ne riattiva la vita. Preghiamo per questa pace, che è riconciliazione, perdono, coraggio di voltare pagina e ricominciare. Perché questa pace si diffonda, io impiegherò ogni sforzo”, ha detto Prevost aggiungendo che il Vaticano “è a disposizione perché i nemici si incontrino e si guardino negli occhi, perché ai popoli sia restituita una speranza e sia ridata la dignità che meritano, la dignità della pace”. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV: “Pronto a ogni sforzo per la pace”

Papa Leone XIV: pronto a ogni sforzo per la pace. la Santa Sede è a disposizione

Papa Leone XIV: "Pronto a ogni sforzo per la pace, Santa Sede a disposizione affinché i nemici si incontrino"

Papa Leone XIV contro la guerra: "Ai responsabili dico 'dialoghiamo'. Pronto a ogni sforzo per la pace"

Robert Francis Prevost, chi è Papa Leone XIV: il primo Pontefice americano nella storia della Chiesa

L'8 maggio 2025, alle 18:08, la fumata bianca dalla Cappella Sistina ha annunciato l'elezione del 267º Papa della Chiesa cattolica: il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV.