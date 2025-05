Papa Leone XIV l’incontro in in Vaticano con i Fratelli delle Scuole Cristiane

Papa Leone XIV ha accolto in Vaticano i Fratelli delle Scuole Cristiane, riflettendo sull’importanza dei giovani. Questi, ricchi di vita e creatività, necessitano di guida per crescere in armonia e per superare le sfide del loro tempo. L’incontro sottolinea l’impegno della Chiesa nell'accompagnare le nuove generazioni verso un futuro migliore.

“I giovani del nostro tempo, come quelli di ogni epoca, sono un vulcano di vita, energia, sentimenti e idee. Lo dimostrano le cose meravigliose che riescono a fare in tanti campi diversi. Tuttavia, hanno anche bisogno di aiuto per crescere in armonia, per sviluppare questa ricchezza e per superare ciò che, anche se in modo diverso rispetto al passato, può ancora ostacolare il loro sano sviluppo”. Lo ha detto Papa Leone XIV ai Fratelli delle Scuole Cristiane. “Pensiamo all’isolamento causato da modelli relazionali sempre più caratterizzati da superficialità, individualismo e instabilità emotiva; alla diffusione di modelli di pensiero indeboliti dal relativismo; alla prevalenza di ritmi e stili di vita in cui non c’è spazio sufficiente per l’ascolto, la riflessione e il dialogo, a scuola, in famiglia, a volte tra i coetanei stessi, con conseguente solitudine”, ha aggiunto. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV, l’incontro in in Vaticano con i “Fratelli delle Scuole Cristiane”

