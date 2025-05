Papa Leone XIV incontra l' arcivescovo di Kiev Sviatoslav Shevchuk

Papa Leone XIV ha avuto oggi un incontro significativo con l'arcivescovo di Kiev, Sviatoslav Shevchuk, nel cuore del Vaticano. Questo incontro si inserisce in un'intensa giornata di udienze, sottolineando l'impegno del pontefice nel promuovere il dialogo interreligioso e la solidarietà internazionale, in un periodo cruciale per la Chiesa e il mondo.

Citt√† del Vaticano, 15 mag. (askanews) - Intensa agenda di incontri e udienze per Papa Leone. Stamane il nuovo pontefice ha ricevuto in Vaticano il Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, Card. Michael Czerny, accompagnato dai segretari del Dicastero, suor Alessandra Smerilli, il card. Fabio Baggio, e mons. Anthony Onyemuche Ekpo. Papa Prevost ha, quindi, incontrato l'Arcivescovo Maggiore di di Kiev, sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk e in udienza anche i rappresentanti dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Il nuovo pontefice statunitense, si √® offerto di mediare tra i leader dei Paesi in guerra, affermando che lui stesso "far√† ogni sforzo affinch√© questa pace possa prevalere". Sempre il Papa ha poi ricevuto il Card. Raymundo Damasceno Assis, Arcivescovo emerito di Aparecida in Brasile, mentre nel pomeriggio √® prevista una nuova udienza, questa volta, con l'arcivescovo Metropolita di Porto Alegre in Brasile, il Card. 🔗Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Papa Leone XIV incontra l'arcivescovo di Kiev Sviatoslav Shevchuk

Papa Leone XIV incontra Sinner in Vaticano, al pontefice la racchetta del numero uno del tennis

Lo riporta msn.com: Il Pontefice ha ricevuto in udienza privata Jannik Sinner che gli ha regalato la sua racchetta. La passione per il tennis del Papa è nota e nelle ultime ore aveva scherzato sul tennista italiano che è ...

Papa Leone XIV incontra Sinner

Scrive msn.com: Il Papa stamani ha ricevuto il campione di tennis Jannik Sinner con il presidente della Federazione italiana Tennis, Alberto Binaghi, e le rispettive famiglie. In dono al pontefice una racchetta.

Robert Francis Prevost, chi è Papa Leone XIV: il primo Pontefice americano nella storia della Chiesa

L'8 maggio 2025, alle 18:08, la fumata bianca dalla Cappella Sistina ha annunciato l'elezione del 267¬ļ Papa della Chiesa cattolica: il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV.