Papa Leone domenica 18 il rito | dal pallio all' anello del pescatore nei simboli il potere della Chiesa

Domenica 18 maggio, il rito di insediamento del Papa Leone unirà il pallio all'anello del pescatore, simboli profondi del potere ecclesiastico. Attraverso immagini e metafore cariche di riferimento evangelico, assisteremo a un momento culminante nell'iconografia cristiana. Scopriamo insieme il significato di questo evento che segnerà l'inizio di un nuovo pontificato.

Immagini, metafore, riferimenti evangelici: l'inizio del pontificato è il momento più alto dell'iconografia cristiana. Ecco cosa accadrà domenica 18 maggio 🔗Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Papa Leone, domenica 18 il rito: dal pallio all'anello del pescatore, nei simboli il potere della Chiesa

