Papa a arcivescovo Kiev | Sono con voi

Il Papa, in un gesto di solidarietà e supporto, ha ribadito la sua vicinanza al popolo ucraino durante l'incontro con l'arcivescovo maggiore di Kiev, Shevchuk. Sottolineando l'importanza del dialogo, ha promesso che la Santa Sede continuerà a lavorare per garantire le condizioni necessarie in questo momento critico della storia dell'Ucraina.

19.07 "Sono con il popolo ucraino. La Santa Sede continuerà a promuovere e creare tutte le condizioni necessarie per il dialogo e ad accompagnare il popolo ucraino in questo terribile momento della storia". Così Papa Leone XIV ricevendo in udienza l'arcivescovo maggiore di Kiev Shevchuk,capo della Chiesa greco-cattolica ucraina. Lo riporta l'Ugcc,Ukrainian Greek Catholic Church. L'arcivescovo ha ringraziato il Pontefice per i suoi appelli per la pace e lo ha invitato a Kiev: la sua visita "contribuirà a fermare la guerra". 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

