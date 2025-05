Paolo Saporiti e Xabier Iriondo degli Afterhours in concerto

Torna a Pescara Paolo Saporiti, cantautore milanese riconosciuto per la profondità dei suoi testi e l’uso evocativo della chitarra baritona acustica. A rendere speciale la serata, sul palco ci sarà Xabier Iriondo, storico chitarrista degli Afterhours, noto per il suo approccio innovativo alla musica. Un concerto da non perdere!

