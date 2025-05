Paolini-Stearns oggi agli Internazionali di Roma orario e dove vedere in TV e streaming la semifinale

Oggi, Jasmine Paolini sfida la tennista statunitense Peyton Stearns nella semifinale degli Internazionali d'Italia. Il match, che si disputerà sul campo centrale, è previsto non prima delle ore 15. Scopri dove seguire l’incontro in TV e streaming. Continua a leggere per tutti i dettagli!

Jasmine Paolini affronta oggi la tennista statunitense Peyton Stearns nella semifinale degli Internazionali d'Italia: il match è il secondo sul campo centrale, in ogni caso non prima delle ore 15.

Internazionali Roma: Paolini-Stearns, alle 15,00 la semifinale. Paul-Hurkacz alle 13,00

Secondo ilmessaggero.it: Dopo la vittoria nei quarti di finale contro Shanider, Jasmine Paolini oggi torna in campo e giocherà la semifinale contro Peyton Stearns (attuale numero 42 del ranking mondiale).

Internazionali: Paolini agli ottavi di finale, ko Jabeur

Da ansa.it: Jasmine Paolini vince in due set contro la Jabeur e vola agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. Lo fa con il punteggio di 6-2, 6-3 e ora affronterà la vincente della gara tra Ostapenko e ...

Paolini contro Stearns: orario, precedenti e dove vedere la semifinale degli Internazionali d'Italia 2025

Jasmine Paolini torna protagonista oggi nella semifinale degli Internazionali d’Italia 2025. L’azzurra affronterà la statunitense Peyton Stearns, attuale numero 42 del ranking WTA, in un match inedito che vale l’accesso alla finale del prestigioso torneo romano.