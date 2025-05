Paolini show al Foro Italico | batte Stearns 7-5 6-1 e va in finale a Roma

Roma, 15 maggio 2025 – Non c'è solo il tennis maschile. Non ci sono solo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. L'Italia al femminile torna in finale a Roma e lo fa con Jasmine Paolini, che riscrive i libri di storia della sua compagna di doppio Sara Errani. La numero uno d'Italia si è imposta in semifinale su Peyton Stearns per 7-5 6-1, trovando la forza decisiva nel primo parziale, dove ha dovuto annullare un set point, e per due volte un break di svantaggio. Sembrava inarrestabile l'americana, ma Jasmine ha un cuore grande come il suo talento e quando nasce la lotta non ce n'è per nessuno. Inserito il sassolino nell'ingranaggio di Stearns, nel secondo set non c'è stata storia e così il Foro Italico ha potuto esplodere in un boato di gioia. In finale Jasmine incrocerà la vincente del match tra Zheng, testa di serie numero 8, Gauff, testa di serie numero 4. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

