Paolini la signora delle rimonte | Venivo al Foro con papà ora sono in finale

Jasmine Paolini continua a incantare il mondo del tennis, portando avanti la tradizione del nostro sport. Dalla sua infanzia al Foro Italico con il padre, fino alla finale degli Internazionali d’Italia 2025, la 29enne toscana ha collezionato vittorie su avversarie di spicco. Un percorso che la consacra come una delle migliori del panorama tennistico italiano.

L'Italtennis continua a sorridere agli Internazionali d'Italia 2025 grazie all'ennesimo successo di Jasmine Paolini, divenuta ormai un'eccellenza assoluta del tennis italiano. Reduce dalle affermazioni su Lulu Sun, Ons Jabeur, Jelena Ostapenko e Diana Shnaider, la 29enne toscana ha superato anche l'ostacolo Peyton Stearns guadagnandosi la finale del torneo di casa: è la terza giocatrice azzurra a spingersi nell'ultimo atto al Foro Italico di Roma nell'Era Open. L'ultima è stata Sara Errani nel 2014. In caso di trionfo, eguaglierà il suo best ranking di numero 4 al mondo. Leggi anche: Panatta: «Musetti presto potrebbe diventare il vero rivale di Sinner» Internazionali d'Italia, Paolini è magica. Jasmine, dopo essere stata sotto nel primo set, ha imposto la sua legge con grande grinta e autorevolezza.

