Paolini in finale agli Internazionali di Roma 2025 | battuta Stearns

Jasmine Paolini vola in finale agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis. La tennista azzurra, numero 5 al mondo nel ranking Wta, ha battuto in semifinale in due set la statunitense Peyton Stearns (numero 42) con il punteggio di 7-5, 6-1 in un’ora e 41 minuti di gioco. Primo set combattuto con l’italiana che recupera dall’1-4 e vince ottenendo un decisivo break all’undicesimo game. Non c’è stata invece storia nel secondo set, concluso in 37 minuti. Paolini è la prima italiana ad arrivare in finale a Roma dopo Sara Errani nel 2014, sconfitta in finale da Serena Williams, e la terza in assoluto nell’era Open (Raffaella Reggi). The Paolini Party isn’t over?? @JasminePaolini conquers Stearns 7-5, 6-1 and moves one step closer to Italian History? #IBI25 pic.twitter.com5UA7AAQgVS — wta (@WTA) May 15, 2025 Chi affronterà Jasmine Paolini in finale. 🔗Leggi su Lapresse.it

