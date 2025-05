Paolini in finale agli Internazionali | battuta Stearns in due set

Jasmine Paolini sempre più nella storia del tennis azzurro. La 29enne toscana ha raggiunto infatti la finale degli Internazionali Bnl d’Italia per la prima volta in carriera: battuta la statunitense Peyton Stearns, numero 42 al mondo, con il punteggio di 7-5, 6-1 in un’ora e 41 minuti di gioco. È la prima tennista tricolore all’ultimo atto del torneo di Roma dal 2014, quando Sara Errani – sua compagna tra l’altro in doppio, con cui domani giocherà la semifinale – perse da Serena Williams. Dopo un primo set combattuto, in cui ha dovuto salvare anche due set point – uno sul 3-5 e uno sul 4-5 – vincendo quattro game consecutivi, Paolini ha dominato il secondo parziale per chiudere con un netto 6-1 che non ha lasciato scampo alla sua avversaria. Ora aspetta una fra Coco Gauff e Zheng Qinwen, impegnate in serata sul Centrale per la seconda semifinale. 🔗Leggi su Lettera43.it

