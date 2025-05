Paolini batte Stearns ed è in finale agli Internazionali

Jasmine Paolini scrive una pagina di storia al Foro Italico, battendo Peyton Stearns e conquistando la finale degli Internazionali d'Italia. È la prima italiana a raggiungere questo traguardo a Roma dopo Sara Errani nel 2014. Un'emozionante vittoria per Paolini, che ora punta al prestigioso titolo.

La toscana è la prima italiana a giocarsi il titolo a Roma dal 2014 ROMA - Undici anni dopo Sara Errani c'è un'altra italiana in finale al Foro Italico. Jasmine Paolini si aggiudica la sfida contro la statunitense Peyton Stearns, numero 42 del mondo, per 7-5 6-1 in un'ora e 40 minuti di gioco e rimo 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Paolini batte Stearns ed è in finale agli Internazionali

