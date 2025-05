Paolini batte Stearns ed è in finale agli Internazionali

Jasmine Paolini fa la storia e conquista la finale agli Internazionali d'Italia, battendo la statunitense Peyton Stearns con un convincente 7-5 6-1. Dopo undici anni dalla finale di Sara Errani, l'azzurra dimostra di avere il talento e la determinazione necessari per continuare a sognare sul prestigioso palcoscenico del Foro Italico.

ROMA (ITALPRESS) – Undici anni dopo Sara Errani c’è un’altra italiana in finale al Foro Italico. Jasmine Paolini si aggiudica la sfida contro la statunitense Peyton Stearns, numero 42 del mondo, per 7-5 6-1 in un’ora e 40 minuti di gioco e rimontando da 1-4 nel primo parziale. La 29enne toscana, numero 5 Wta, attende ora di conoscere il nome della sua avversaria di sabato, che uscirà dal match fra Coco Gauff e Qinwen Zheng, rispettivamente numero 3 e 8 della classifica mondiale. “Sono contentissima – esulta l’azzurra a fine match – Essere qui è un sogno e potersi giocare una finale è un qualcosa di pazzesco. Devo sempre ringraziare il pubblico. Oggi sono partita un pò in salita, non avevo buonissime sensazioni, ma con il tifo a favore sono riuscita a lottare, a risalire e capovolgere la partita”. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Jasmine Paolini torna protagonista oggi nella semifinale degli Internazionali d’Italia 2025. L’azzurra affronterà la statunitense Peyton Stearns, attuale numero 42 del ranking WTA, in un match inedito che vale l’accesso alla finale del prestigioso torneo romano.